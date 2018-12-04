Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе

На снимках Google Earth нашли древний затонувший город 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. YouTube-блогер с никнеймом MrMBB333 обнаружил на спутниковых снимках Google Earth следы затонувшего древнего города недалеко от Лос-Анджелеса в США. Видео с доказательством находки он разместил на своем канале.
Его внимание привлекли геометрически правильные очертания "города" недалеко от побережья. Длина этого поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.
По словам блогера, город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера он привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.
Кроме того, внутри этого поселения на снимках видны углубления, и на этих местах, по мнению блогера, располагались различные постройки.
Обнаруженный "город" располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.
Последние новости
Почему в Тольятти не могут найти преступника, режущего девушек Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России Дни сочтены: когда рухнет доллар
Google , РИА Новости , Катастрофы , Лос-Анджелес , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети261
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко250
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе23
Прощание с Бушем-старшим16
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам261
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
04:51
Стали известны новогодние расценки российских звезд
Шоу-бизнес
04:37
Россиян напугают этикетками на бутылках
Общество Политика
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение