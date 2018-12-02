Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение на Аляске привело к разрушению множества зданий 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Mike Dinneen
На Аляске множество жилых домов и зданий находятся в разрушенном состоянии после мощного землетрясения, данных о пострадавших нет, сообщает полиция Анкориджа, крупнейшего города штата.
Ряд мощных толчков оценочной магнитудой в 6,6 — 7,2 по шкале Рихтера произошли в пятницу неподалеку от Анкориджа. Землетрясение в 7 баллов считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в случае Аляски очаг находился на значительной глубине в 35 километров.
"Множество домов и зданий, в том числе водопроводные и газопроводные линии разрушены", — говорится в докладе полиции.
Вместе с тем телеканал KTVA со ссылкой на главу местной пожарной службы сообщил, что данных о пострадавших пока нет.
По данным полиции, все медицинские учреждения и службы спасения сейчас работают в штатном режиме. Сообщается, что в течение нескольких дней основные дороги города будут перекрыты, при этом проезд на общественном транспорте по открытым дорогам в ближайшие два дня будет полностью бесплатным.
Последние новости
Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю "Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко" Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно
Комментарии
Катастрофы , Аляска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турцию заставили выбирать между Россией и США72
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе35
«Кому война, а кому мать родная»69
Вид «пьяной и веселой» дознавательницы взбесил насильников281
Путин впервые прокомментировал решение Трампа по встрече284
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение