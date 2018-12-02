Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Нижневартовске

"Сейчас открытое горение ликвидировано. Начали проливку поврежденных огнем конструкций. На месте работают дознаватели, выясняют причину пожара, это займет достаточно много времени, учитывая, что площадь пожара была большая", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, общая площадь здания составляет порядка 4 тыс. кв. метров, около четверти этой площади были повреждены в результате возгорания.

Как сообщалось, информация о пожаре на мебельном складе в Нижневартовске поступила в экстренные службы в субботу в 21:55 местного времени (19:55 мск), во время горения обрушилась кровля здания на площади 600 кв. метров. Возгорание локализовано на площади около 1 тыс. кв. метров, распространение огня на другие объекты не допущено. Погибших и пострадавших нет.

Склад находится в полутора километрах от центра города, угрозы загрязнения атмосферы токсичными веществами нет.