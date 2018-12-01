Землетрясение произошло на Аляске 

Новое землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Аляске. Эпицентр находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж.
Очаг толчков залегал на глубине 39 км, сообщает Геологическая служба США.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного происшествия из-за землетрясения магнитудой 7 баллов на Аляске.
В соответствии с указом, министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в ЧС должны будут оказать помощь пострадавшим от землетрясения.