Землетрясение произошло на Аляске

Новое землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Аляске . Эпицентр находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж

Очаг толчков залегал на глубине 39 км, сообщает Геологическая служба США.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного происшествия из-за землетрясения магнитудой 7 баллов на Аляске.

В соответствии с указом, министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в ЧС должны будут оказать помощь пострадавшим от землетрясения.