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Землетрясение произошло на Аляске 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новое землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Аляске. Эпицентр находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж.
Очаг толчков залегал на глубине 39 км, сообщает Геологическая служба США.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного происшествия из-за землетрясения магнитудой 7 баллов на Аляске.
В соответствии с указом, министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в ЧС должны будут оказать помощь пострадавшим от землетрясения.
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Дональд Трамп , Катастрофы , Происшествия , Аляска , Анкоридж
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