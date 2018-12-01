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Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске 

РИА Новости + ещё 18 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Mike Dinneen
Президент США Дональд Трамп подписал о чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввёл режим ЧП на уровне штата.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", — говорится в сообщении.
"Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию помощи", — добавляет Белый дом.
Для восстановления пострадавших районов будут предоставляться средства из федерального бюджета.
На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В крупнейшем городе штата Анкоридже, близ которого происходили наиболее мощные толчки, полиция сообщила о ряде перекрытых дорог и улиц. О пострадавших данных пока тоже нет. Все школы в Анкоридже закрыты до вторника, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.
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Билл Уокер , Дональд Трамп , Катастрофы , Происшествия , США , Аляска
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