Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сенат США послал ясный сигнал Путину
Сенат США послал ясный сигнал Путину

Пилот разбившегося самолета в Хакасии был пьян и совершал опасные маневры 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: интернет-журнал "Новый Фокус"
Пилот самолета, который разбился в Хакасии в апреле, был пьян, не имел прав для управления воздушным судном и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В апреле управление МЧС Хакасии сообщило о жесткой посадке легкомоторного двухместного самолета в районе дачного общества "Орбита" в двух-трех километрах в сторону населенного пункта Кайбалы Алтайского района республики. Погибли два человека — пилот и пассажир. Очевидцы утверждали, что самолет вошел в штопор.
"Командир воздушного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований Воздушного кодекса РФ, не имея действующего свидетельства пилота, а также действующего медицинского заключения, при отсутствии сертификата летной годности, не имея права эксплуатировать воздушное судно осуществил взлет с посадочной полосы Кайбалы, расположенной в Алтайском районе Республики Хакасия … Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что максимальный вес находившихся в самолете мужчин превышал максимально допустимый. Действия капитана квалифицированы по признакам преступления по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц"), однако в связи с его смертью уголовное дело прекращено.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
МЧС , СКР , Катастрофы , Войска , Другое , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенат США послал ясный сигнал Путину499
Кремль назвал последствия решения Трампа940
США захотели показать силу в Керченском проливе15
Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб111
Американские СМИ «разоблачили» Порошенко32
Видео
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение