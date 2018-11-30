Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в справочной кемеровского аэропорта.
"Из-за сильного ветра в Кемерове два самолета из Москвы приземлились в новосибирском [аэропорту] Толмачево", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, из Новосибирска самолет "Аэрофлота" вылетит в Кемерово в 10:10 (06:10 мск), S7 — в 12:00 (08:00 мск). Соответственно, задерживаются вылеты в обратном направлении
В справочной уточнили, что самолет авиакомпании «Победа», также выполнявший утренний рейс Москва — Кемерово, прибыл и вылетел по расписанию.
ТАСС: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тайваньском проливе Циклон в ближайшие дни принесет на Кубань снегопады
Авиакомпания "Победа" , АК S7 , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Катастрофы , Погода , Кемерово , Москва , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США201
Сенат США послал ясный сигнал Путину1651
Новый президент Грузии отказала России2464
России напророчили поражение в Донбассе270
Пенсионера заживо залили цементом24
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение