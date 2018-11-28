Пилоты рухнувшего Boeing в Индонезии пытались вернуть контроль над лайнером

Данные черного ящика самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, показывают, что пилоты с первых минут полета пытались восстановить контроль над самолетом, автоматическая система которого получала неправильные данные сенсоров, сообщает издание Seattle Times со ссылкой на предварительный доклад специалистов.

По данным издания, бортовой самописец записал "фатальную борьбу между человеком и машиной", так как нос самолета более 20 раз за полет клонило вниз.

"Пилотам удавалось возвращать нос обратно снова и снова, пока они наконец не потеряли контроль, из-за чего самолет стал падать в океан", — пишет газета.

"Пилоты постоянно боролись до конца полета", — заявил глава отделения по воздушным инцидентам Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии капитан Нуркахио Утомо (Nurcahyo Utomo).

Ожидается, что индонезийские специалисты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, в среду опубликуют полный доклад о причинах крушения.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.