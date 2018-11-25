Венесуэлу «тряхнуло» вслед за Китаем

Землетрясение произошло в воскресенье в штате Трухильо на западе Венесуэлы . Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на местную сейсмологическую службу.

По сведениям, эпицентр находился в 8 км к юго-западу от города Валера. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,3 км.

Землетрясение также ощущалось в штатах Мерида, Тачира и Сулия, которые находятся рядом с Трухильо.

Ранее, как сообщал News.ru, толчки были зафиксированы на северо-западе Китая.