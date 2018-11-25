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Катера ФСБ открыли огонь по украинским кораблям
Катера ФСБ открыли огонь по украинским кораблям

На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Depositphotos
В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологического ведомства, землетрясение произошло в 16.37 по времени UTC (19.37 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 46 километров. Он располагался в 150 километрах к северо-востоку от Багдада.
Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.
Ранее сообщалось, что у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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РИА Новости , Катастрофы , Происшествия , Ирак , Иран
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