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В Тайваньском проливе произошло землетрясение магнитудой 6,2 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тайваньском проливе, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 7.57 (2.57 мск).
Эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров.
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