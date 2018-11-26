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В Тайваньском проливе произошло землетрясение магнитудой 6,2
РИА Новости
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ещё 5
2 часа назад
Фото:
EPA
Комментарии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тайваньском проливе, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 7.57 (2.57 мск).
Эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров.
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