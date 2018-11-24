Валенса обвинил Качиньского в катастрофе Ту-154 под Смоленском

В иске Ярослава Качиньского , который в настоящее время рассматривается Гданьским судом, содержится требование компенсации морального вреда со стороны Валенсы.

Поводом для иска стала запись, сделанная Валенсой в социальной сети. Первый президент Польши возложил вину за крушение самолета с польской делегацией под Смоленском в 2010 году на Ярослава Качиньского.

Валенса утверждает, что именно Качиньский убедил главу делегации, президента и своего брата Леха Качиньского дать приказ пилоту совершить посадку в Смоленске, несмотря на погодные условия.

Самолет с первыми лицами Польши летел в 2010 году на траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского расстрела, когда были убиты сотни польских военных.

Несмотря на то что диспетчер аэродрома предупреждал пилота Ту-154М о плохих погодных условиях и предлагал посадить самолет на запасном аэродроме, пилот не стал выполнять его команды. Из-за сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. При крушении погибли 96 польских граждан, в основном, представителей высшей власти.

В числе жертв авиакатастрофы — президент Польши Лех Качиньский , его жена Мария Качиньская , а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.

Как сообщает Deutsche Welle, 22 ноября стороны отказались от примирения. Качиньский требует от Валенсы компенсацию в размере 30 тыс. злотых (около €7 тыс.).

Стоит отметить, что заявления Валенсы о давлении на пилота самолета Ту-154М со стороны руководства страны отчасти совпадают с выводами польской государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Ежи Миллера

Она заявляла, что в кабине пилотов находился главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик , который якобы требовал посадить самолет, несмотря на сложные метеоусловия. Правда, польские власти обвинили комиссию в подтасовке, и ее выводы были аннулированы.

По версии российского следствия, «трагедия произошла из-за ряда факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа и непринятие командиром своевременных действий, а также отсутствие требуемых действий и должной реакции при многократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли».

В свою очередь, в Польше заявляли, что на борту самолета якобы произошел взрыв. К таким выводам пришла польская правительственная подкомиссия, занимающаяся расследованием причин крушения самолета.

По словам президента России Владимира Путина, такие заявления являются «блефом, чушью и несуразицей».

Российский лидер особо отметил, что если Польша так активно рассматривает в качестве причин катастрофы взрыв, то поиски источника взрывчатых веществ стоит вести на польской территории. «Самолет [Качиньского] вылетел из Варшавы», — напоминал Путин.

В настоящее время следственные действия по делу о крушении самолета президента Польши продолжаются, в связи с чем останки лайнера пока не переданы польской стороне.

Между тем, несмотря на политическую риторику, сотрудничество следственных органов обеих стран в деле о крушении самолета продолжается. Недавно, следователи из Польши совместно с коллегами из России осмотрели останки самолета.

Иск Качиньского против Валенсы стал кульминацией политического противостояния между двумя политическими фигурами, которые не скрывают неприязни друг к другу. При этом оба знают друг друга давно, так как вместе противостояли тогдашнему коммунистическому режиму.

Валенса неоднократно обвинял Качиньского — ментора нынешнего президента Польши Анджея Дуды — в наступлении на политические свободы, а также в отходе от принципов ЕС

В свою очередь, репутация самого Валенсы также подпорчена. Согласно опубликованным Институтом национальной памяти Польши, занимающийся изучением деятельности спецслужб страны, Валенса во времена «народной Польши» сотрудничал с органами госбезопасности

Исследователи института установили, что за три года работы на спецслужбы Валенса получил за свою деятельность 11,7 тыс. злотых (около $600 по тогдашнему курсу). Всего, как заявили эксперты института, написано около 40 доносов, однако часть из них не подписана самим Валенсой, на некоторых стоит надпись «Болек», проставленная сотрудниками спецслужб. Это имя считается агентурным псевдонимом Валенсы.

Экс-президент отрицал сотрудничество со органами.

«Меня не сломали в декабре 1970 года, я не сотрудничал со Службой безопасности, никогда не брал от них денег, не сделал ни одного письменного или устного доноса», — заявлял он.

При этом Валенса признался, что действительно «совершил ошибку», но пока не может рассказать всей правды. Человек, который знает, о чем идет речь, еще жив, рассказал экс-президент.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» польский политолог Якоб Корейба,

спор между Качиньским и Валенсой «отражает более широкий кризис европейской идентичности и конфликт в отношении будущей конструкции ЕС».

При этом эксперт добавляет, что его «форма и проявления практически в чистом виде продолжают польские традиции конфликта между пост-шляхтой (шляхта — привилегированное сословие — „Газета.Ru“) и пост-интеллигенцией».

«Символичен как никогда их разговор: «Зачем я вас сделал министром» — «А я вас — зачем президентом?» — подчеркивает собеседник издания.

По мнению эксперта, конфликт — «завершение предыдущего политического цикла, в которым жила страна, символический конец эры „Солидарности“, которая началась в начале 1980-х. Польская политика окончательно выходит из посткоммунизма и формируется в зрелой, независимой от предыдущего контекста форме», — говорит Корейба.

Стоит отметить, что в Польше в 2019 году должны пройти парламентские выборы, на которых партия Качиньского планирует удержать лидерство. Недавние местные выборы в Польше показали, что «Право и справедливость» сумела показать высокие результаты.