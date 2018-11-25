Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ираке более 20 человек погибли при наводнениях 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Как минимум 21 человек погиб, 180 пострадали в результате наводнений в разных провинциях Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Сейфа Бадра.
Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил, что наводнение на севере Ирака в районе города Шергат привело к затоплению 3 тысяч домов и гибели не менее семи человек.
"По последним данным, число погибших из-за погодной ситуации, дождей и селей в провинциях достигло 21 человека, 180 пострадали", — заявил Бадр.
В последние дни в ряде районов Ирака идут проливные дожди, Шергат в северной провинции Салах-эд-Дин оказался наиболее затронут непогодой. Спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси обратился к ООН и гуманитарным организациям с просьбой о помощи.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди распорядился создать кризисную группу в Салах-эд-Дине с участием военных и использовать вертолеты и тяжелую технику для спасения людей. Как отметила его пресс-служба в заявлении, премьер распорядился укрепить защиту в связи с увеличением уровня воды, ожидаемым в ближайшие дни.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии
Минздрав РФ , ООН , Катастрофы , Ирак , Шергат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО прокомментировали ситуацию в Азовском море264
ЕС отреагировал на «морской конфликт» в Азовском море219
Пограничники РФ открыли огонь по украинским кораблям1373
ФСБ подтвердила захват украинских кораблей108
Украина собралась ввести военное положение75
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Политика
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
00:48
ФСБ показало видео черноморского инцидента
Армия
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
02:15
«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию
В мире Статьи
00:23
В Москве образовалась еще одна очередь в музей
Новости Москвы
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение