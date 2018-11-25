В Ираке более 20 человек погибли при наводнениях

Как минимум 21 человек погиб, 180 пострадали в результате наводнений в разных провинциях Ирака , сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Сейфа Бадра.

Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил, что наводнение на севере Ирака в районе города Шергат привело к затоплению 3 тысяч домов и гибели не менее семи человек.

"По последним данным, число погибших из-за погодной ситуации, дождей и селей в провинциях достигло 21 человека, 180 пострадали", — заявил Бадр.

В последние дни в ряде районов Ирака идут проливные дожди, Шергат в северной провинции Салах-эд-Дин оказался наиболее затронут непогодой. Спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси обратился к ООН и гуманитарным организациям с просьбой о помощи.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди распорядился создать кризисную группу в Салах-эд-Дине с участием военных и использовать вертолеты и тяжелую технику для спасения людей. Как отметила его пресс-служба в заявлении, премьер распорядился укрепить защиту в связи с увеличением уровня воды, ожидаемым в ближайшие дни.