На берегу Байкала зафиксирован подземный толчок

На побережье озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,5. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок зафиксирован рядом с полуостровом Святой нос в Баргузинском районе республики Бурятии.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения — 11,5, магнитуда — 3,5, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов.

Подземный толчок в 5 баллов ощутили жители находившегося в 10 км от эпицентра крупного поселка Усть-Баргузин, а также поселков Адамово и Гусиха в радиусе 17 км. В райцентре Баргузин и в деревне Максимиха, в 38 км от эпицентра, ощущалось 4 балла. Еще в четырех населенных пунктах Бурятии — 3-4 балла.