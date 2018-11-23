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На берегу Байкала зафиксирован подземный толчок 

Мир24 59 минут назад
Фото: EPA
На побережье озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,5. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок зафиксирован рядом с полуостровом Святой нос в Баргузинском районе республики Бурятии.
По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения — 11,5, магнитуда — 3,5, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов.
Подземный толчок в 5 баллов ощутили жители находившегося в 10 км от эпицентра крупного поселка Усть-Баргузин, а также поселков Адамово и Гусиха в радиусе 17 км. В райцентре Баргузин и в деревне Максимиха, в 38 км от эпицентра, ощущалось 4 балла. Еще в четырех населенных пунктах Бурятии — 3-4 балла.
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