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Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана
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Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Аэропорт Барнаула имени Г. С. Титова в понедельник перестал принимать самолеты из-за сильного тумана, их отправляют в новосибирский аэропорт Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани.
"В настоящий момент три рейса из Москвы не смогли совершить посадку, соответственно, на вылет задерживается столько же. Все самолеты направлены в Новосибирск. Пассажиры ожидают своих вылетов в здании аэропорта", — уточнил собеседник агентства.
На территории Алтайского края отмечаются сложные метеорологические условия: снегопад, ограниченная видимость.
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