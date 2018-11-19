Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана

БАРНАУЛ , 19 ноя — РИА Новости . Аэропорт Барнаула имени Г. С. Титова в понедельник перестал принимать самолеты из-за сильного тумана, их отправляют в новосибирский аэропорт Толмачево , сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани.

"В настоящий момент три рейса из Москвы не смогли совершить посадку, соответственно, на вылет задерживается столько же. Все самолеты направлены в Новосибирск. Пассажиры ожидают своих вылетов в здании аэропорта", — уточнил собеседник агентства.

На территории Алтайского края отмечаются сложные метеорологические условия: снегопад, ограниченная видимость.