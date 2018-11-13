В Калифорнии растет число жертв ЧП

Число жертв пожаров в Калифорнии перевалило за 40

В Калифорнии продолжает расти число погибших во время природных пожаров. По последним данным, жертвами стали уже 42 человека. Цифра не окончательная, поскольку ещё более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Между тем, из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться. Минувшей ночью появились ещё два крупных очага возгорания в округах Невада и Вентура. Пламя подобралось вплотную к городу Сими-Вэлли, сообщает телеканал ABC

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп в связи со сложной обстановкой объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.

Масштабные природные пожары вспыхнули на всей территории штата 9 ноября. Сгорели тысячи жилых домов, среди пострадавших оказались в том числе известные актёры и музыканты.