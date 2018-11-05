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В Геленджике перевернулись яхты с детьми
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Во время парусной регаты в Геленджике перевернулись около 20 яхт 

RT на русском + ещё 19 36 минут назад
Фото: кадр из видео
Президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров рассказал, что во время проведения парусной регаты в Геленджике, в которой также участвовали дети от девяти лет, перевернулись около 20 яхт.
«Был шквал, лодки перевернулись. Некоторые дети не справились с управлением. Но сейчас все на берегу. Проверяем, проведём перекличку. Перевернулись лодок 20 наверное», — приводит слова Захарова ТАСС.
Как отмечает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, десять лодок не смогли добраться до берега. При этом все остальные участники смогли добраться до суши самостоятельно. В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю также заявили, что пострадавших нет.
Тем не менее один из источников в экстренных службах края заявил, что четыре человека были госпитализированы.
Отмечается, что соревнования будут продолжены после улучшения погодных условий.
Ранее в ВФПС заявили, что продолжат проводить соревнования в Крыму.
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