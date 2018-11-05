В Геленджике перевернулись яхты с детьми

Во время парусной регаты в Геленджике перевернулись около 20 яхт

«Был шквал, лодки перевернулись. Некоторые дети не справились с управлением. Но сейчас все на берегу. Проверяем, проведём перекличку. Перевернулись лодок 20 наверное», — приводит слова Захарова ТАСС.

Как отмечает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, десять лодок не смогли добраться до берега. При этом все остальные участники смогли добраться до суши самостоятельно. В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю также заявили, что пострадавших нет.

Тем не менее один из источников в экстренных службах края заявил, что четыре человека были госпитализированы.

Отмечается, что соревнования будут продолжены после улучшения погодных условий.

Ранее в ВФПС заявили, что продолжат проводить соревнования в Крыму.