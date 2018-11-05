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Магнитуда землетрясения у Кунашира достигла 6,2
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Магнитуда землетрясения у Кунашира достигла 6,2 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: EPA
Магнитуда землетрясения, которое зафиксировали сейсмологи рано утром в понедельник в районе Курильских островов и японского острова Хоккайдо, достигала отметки 6,2 по шкале Рихтера, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
По его данным, эпицентр находился недалеко от острова Кунашир, угрозы цунами не возникло. По японской семибальной шкале, сила подземных толчков на Хоккайдо достигла 4 баллов в районах Сибэцу и Раусу.
Как сообщалось ранее, по данным сейсмостанции "Южно-Сахалинск", очаг землетрясения, которое зарегистрировали в понедельник в 6.26 (22.26 мск воскресенья) у Курил, находился на глубине 32 километра.
Данных об ущербе и пострадавших не поступало.
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