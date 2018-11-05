Названа причина разрушения индонезийского Boeing

Индонезийский Boeing мог разрушиться от удара о воду на высокой скорости

Власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостанции Elshinta руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", — отметил чиновник. По его словам, "также не была установлена изношенность материалов самолета". Чиновник также сообщил, что "непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой". Поэтому, продолжил он, "радиус разброса фрагментов самолета очень большой".

Ранее эксперты предположили, что скорость Boeing в момент крушения могла составлять около 1 тыс. км в час.

В воскресенье руководитель управления по предотвращению авиакатастроф Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно скачать с бортового самописца информацию о последних 19 полетах этого лайнера. Говоря о последнем рейсе, он подчеркнул, что запись начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты, взлета, потом самолет взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени (02:31 мск). Спасатели также продолжают поиск речевого самописца, однако сложность заключается в том, что ящик оказался зарытым в морском грунте, толщина которого составляет не менее метра.