Названа причина разрушения индонезийского Boeing

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Индонезийский Boeing мог разрушиться от удара о воду на высокой скорости 

ТАСС + ещё 49 3 минуты назад
Власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостанции Elshinta руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.
Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.
"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", — отметил чиновник. По его словам, "также не была установлена изношенность материалов самолета". Чиновник также сообщил, что "непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой". Поэтому, продолжил он, "радиус разброса фрагментов самолета очень большой".
Ранее эксперты предположили, что скорость Boeing в момент крушения могла составлять около 1 тыс. км в час.
В воскресенье руководитель управления по предотвращению авиакатастроф Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно скачать с бортового самописца информацию о последних 19 полетах этого лайнера. Говоря о последнем рейсе, он подчеркнул, что запись начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты, взлета, потом самолет взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени (02:31 мск). Спасатели также продолжают поиск речевого самописца, однако сложность заключается в том, что ящик оказался зарытым в морском грунте, толщина которого составляет не менее метра.
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