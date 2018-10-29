Россияне назвали самые частые причины авиакатастроф

По мнению 35 процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, самолеты чаще всего падают из-за неисправностей или неправильных действий экипажа.

У респондентов спросили: «Как вы считаете, почему чаще всего происходят авиакатастрофы?». 24 процента опрошенных заявили, что чаще всего во всем виноваты трагические случайности.

По мнению шести процентов респондентов, зачастую к авиакатастрофам приводят нарушения со стороны наземных служб.

Всего в опросе приняли участие 3932 человека.

Крупная авиакатастрофа произошла 29 октября в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 10-15 минут после взлёта из аэропорта Джакарты. Самолет направлялся в Панкалпинанг.

Лайнер упал в воду в 11 километрах от западного побережья острова Ява. На борту лайнера находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Перед крушением пилоты связались с диспетчером и запрашивали возвращение в аэропорт вылета. Власти Индонезии отметили, что о причинах крушения можно будет говорить только после обнаружения «черных ящиков».

Опрошенные телеканалом «360» эксперты назвали среди возможных причин катастрофы отказ двигателя, разгерметизацию салона, выход из строя систем или протечку топлива (среди обломков нашли взорвавшийся топливный бак).

Отказ двигателя, разгерметизация салона и пожар на борту. Причины крушения новейшего Boeing в Индонезии | Телеканал 360°

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет местной авиакомпании Lion Air. Почему упал новейший борт, разбирался «360».