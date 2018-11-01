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Индонезия потребовала объяснений от Австралии
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В студии «Россия 1» разразился скандал

Индонезия потребовала объяснений от Австралии после запрета летать самолетами Lion Air 

ТАСС + ещё 135 26 минут назад
Фото: ТАСС
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади потребовал от властей Австралии объяснить выпущенный на днях запрет для своих чиновников пользоваться услугами авиакомпании Lion Air, самолет которой потерпел крушение 29 октября в Яванском море. Как сообщает в четверг агентство Antara, глава ведомства в ближайшие дни намерен провести встречи с австралийскими коллегами.
"Мы требуем от других государств разъяснять свои позиции, когда они выступают с подобными регулирующими заявлениями", — отметил глава ведомства. По его мнению, решение Канберры "не окажет сильного влияния на рынок пассажирских перевозок Индонезии в том числе и потому, что Австралия не является приоритетным направлением для Lion Air, в основном, они летают в Малайзию и Сингапур". "Однако проблема заключается в репутации, поэтому мы требуем объяснений", — подчеркнул министр.
Сразу же после крушения Boeing 737 австралийские власти предписали своим государственным служащим и подрядчикам отказаться от полетов Lion Air до полного завершения расследования.
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