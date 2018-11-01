Индонезия потребовала объяснений от Австралии

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади потребовал от властей Австралии объяснить выпущенный на днях запрет для своих чиновников пользоваться услугами авиакомпании Lion Air, самолет которой потерпел крушение 29 октября в Яванском море. Как сообщает в четверг агентство Antara, глава ведомства в ближайшие дни намерен провести встречи с австралийскими коллегами.
"Мы требуем от других государств разъяснять свои позиции, когда они выступают с подобными регулирующими заявлениями", — отметил глава ведомства. По его мнению, решение Канберры "не окажет сильного влияния на рынок пассажирских перевозок Индонезии в том числе и потому, что Австралия не является приоритетным направлением для Lion Air, в основном, они летают в Малайзию и Сингапур". "Однако проблема заключается в репутации, поэтому мы требуем объяснений", — подчеркнул министр.
Сразу же после крушения Boeing 737 австралийские власти предписали своим государственным служащим и подрядчикам отказаться от полетов Lion Air до полного завершения расследования.