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Появилось видео с места крушения Boeing
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Появилось видео с места крушения Boeing в Индонезии 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо разместил в Twitter видео с места поисковых работ Boeing 737.
Самолет разбился в районе западного побережья острова Ява.
По данным авиакомпании Lion Air, на борту находились 185 человек. Лайнер пропал с радаров примерно десять минут после вылета из аэропорта Джакарты.
Lion Air —крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, выполняющая полеты в 126 аэропортов.
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