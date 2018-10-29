Появилось видео с места крушения Boeing в Индонезии

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо разместил в Twitter видео с места поисковых работ Boeing 737.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г. Самолет разбился в районе западного побережья острова Ява.

По данным авиакомпании Lion Air, на борту находились 185 человек. Лайнер пропал с радаров примерно десять минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Lion Air —крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, выполняющая полеты в 126 аэропортов.