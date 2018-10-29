Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

Командир разбившегося лайнера запрашивал экстренную посадку

Командир пассажирского самолёта Boeing 737 компании Lion Air, упавшего в море около острова Ява , практически сразу после взлёта из аэропорта Джакарты запросил экстренную посадку. Получив соответствующее разрешение, экипаж начал разворачивать самолёт, однако затем связь с бортом прервалась, а Boeing исчез с экранов радаров.

За штурвалом самолёта находился опытный пилот. Бхавье Сунейя имел 6000 часов налёта, у второго пилота также имелся солидный стаж — 5000 часов налёта, сообщает издание Detik News.

По последним данным, в момент катастрофы на борту находились 189 человек, среди них три ребёнка, два пилота и шесть бортпроводников. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю.

#UPDATE Lion Air JT 610 had requested to return to Jakarta airport before disappearing from radar. Search and rescue is focused on the sea off the coast of Indonesia pic.twitter.com/s0aCNOBVVZ— AFP news agency (@AFP) 29 октября 2018 г.

По его словам, спасатели уже обнаружили место крушения самолёта, его обломки, а также личные вещи пассажиров.

Авиакомпания Lion Air является главным бюджетным перевозчиком Индонезии. В международных рейтингах безопасности она обычно занимает одно из последних мест.

Ранее News.ru сообщал, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка.