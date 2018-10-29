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Россиян не было в упавшем в море Boeing 737
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Посольство РФ: россиян не было в упавшем в море Boeing 737 

360tv.ru + ещё 61 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737. Об этом «360» рассказал пресс-атташе посольства РФ в стране Денис Тетюшин.
«Мы послали официальный запрос. По имеющейся информации, граждан России на Boeing 737 компании Lion Air не было», — сказал Тетюшин.
В посольстве отметили, что к настоящему времени опубликован лишь список экипажа самолета.
Пассажирский лайнер Boeing 737 поднялся в воздух в 06:20 по местному времени. Он вылетел из Джакарты и направлялся в город Панкалпинанг на острове Банка. «360» ведет онлайн-трансляцию о крушении индонезийского лайнера.
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