Посольство РФ: россиян не было в упавшем в море Boeing 737

По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737. Об этом «360» рассказал пресс-атташе посольства РФ в стране Денис Тетюшин.

«Мы послали официальный запрос. По имеющейся информации, граждан России на Boeing 737 компании Lion Air не было», — сказал Тетюшин.

В посольстве отметили, что к настоящему времени опубликован лишь список экипажа самолета.

Пассажирский лайнер Boeing 737 поднялся в воздух в 06:20 по местному времени. Он вылетел из Джакарты и направлялся в город Панкалпинанг на острове Банка. «360» ведет онлайн-трансляцию о крушении индонезийского лайнера.