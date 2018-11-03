Водолаз погиб во время поиска самолета в Индонезии

В Индонезии погиб водолаз во время операции по поиску разбившегося самолета

Один из водолазов, участвовавших в операции по поиску в Яванском море разбившегося самолета, скончался во время работы под водой. Об этом сообщает в субботу издание The Straits Times со ссылкой на командира поисково-спасательного отряда ВМС республики Иссварто.

По его словам, предварительная причина смерти — резкая декомпрессия. Как отмечает новостной портал Detik, 48-летний Сиачруоа Анто был один из самых опытных спасателей, который принимал участие также в операции по поиску разбившегося в 2014 году самолета компании AirAsia. Кроме того, примерно неделю назад он вернулся из провинции Центральный Сулавеси, где также участвовал в спасательных работах после произошедшего там разрушительного землетрясения.

В субботу спасатели продолжили поиски разбившегося самолета авиакомпании Lion Air, основное внимание сосредоточено на обнаружении речевого самописца. В четверг успешно завершилось поднятие с 30-метровой глубины первого черного ящика, который к вечеру того же дня был доставлен в лабораторию Комитета по обеспечению безопасности на транспорте, где уже началась расшифровка показаний параметров полета. По словам руководителя этого ведомства Соерджанто Таджахоно, процесс займет одну-две недели, после чего можно будет делать предварительные выводы о причинах катастрофы. К расшифровке черных ящиков также подключены представители корпорации Boeing , а в расследовании участие принимают сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.