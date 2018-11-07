У новых Boeing обнаружили смертельную ошибку

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Boeing предупредит авиакомпании об опасности в новых самолетах 

Рамблер + ещё 411 30 минут назад
Американская корпорация Boeing предупредит перевозчиков, в авиапарках которых есть новые Boeing 737 Max, о возможных ошибках в системе контроля полета лайнера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
По данным агентства, корпорация решила разослать предупреждения после расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии.
По словам собеседника Bloomberg, Boeing сообщит авиакомпаниями, что ошибочные данные из системы мониторинга полета могут заставить самолеты резко опустить носовую часть.
В некоторых случаях, например, когда пилоты управляют полетом вручную, лайнеры Max автоматически попытаются опустить нос, если система сообщит об угрозе сваливания. Для каждого воздушного судна описаны собственные техники выхода из такого режима.
В своих предупреждениях корпорация призовет пилотов следовать существующей процедуре для решения проблемы.
Boeing 737 MAX потерпел крушение 29 октября через 10-15 минут после взлёта из аэропорта Джакарты. Самолет направлялся в Панкалпинанг.
Лайнер упал в воду в 11 километрах от западного побережья острова Ява. На борту лайнера находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли. Перед крушением пилоты связались с диспетчером и запрашивали возвращение в аэропорт вылета.
Представители Lion Air заявили, что самолет был новым, его первый полет с пассажирами состоялся в августе 2018 года.
В индонезийском Комитете по обеспечению безопасности на транспорте заявляли, что у лайнера были проблемы с прибором скорости во время последних четырех полетов. В ходе полета за день до крушения пилот лайнера сообщал о технической неисправности и посылал сигнал бедствия.
Власти Индонезии отметили, что о причинах крушения можно будет говорить только после расшифровки черных ящиков.
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