Найдена опасность новых Boeing 737 Max

СМИ: авиакомпании предупредили об опасности срыва новых Boeing 737 в пике

Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты самостоятельно могут уйти в крутое пике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии 29 октября. Как отмечает агентство, выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в определенных случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).

Источник отметил, что предупреждение может быть отправлено утром в среду по времени Джакарты, в нем будет содержаться указание пилотам действовать по установленному порядку для решения проблемы.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Ранее глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Сурджанто Танджоно со ссылкой на данные бортового самописца заявил, что указатель воздушной скорости разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов.