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Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии
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Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии 

RT на русском + ещё 1 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официальные источники.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях.
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