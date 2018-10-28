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Число пострадавших на Кубани увеличилось вдвое
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Число пострадавших на Кубани увеличилось вдвое 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Число пострадавших от подтоплений и схода селей в Краснодарском крае увеличилось более чем в два раза. На данный момент их количество достигло 144 человек.
Представитель оперативного штаба на месте ЧС уточнил, что шесть человек стали жертвами стихии, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что глава региона Вениамин Кондратьев вернулся в подтопленный паводком город Хадыженск. Темпы восстановительных работ в Апшеронском районе оказались затянутыми.
Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло подтопление. Руководители региона объявили режим ЧС, эвакуировали часть населения.
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