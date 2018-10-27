«Нам не нужна помощь Японии». уверенность России растет

Asahi (Япония): «Нам не нужна помощь Японии». Россия укрепляет уверенность в развитии собственными силами

В спортивном зале раздаются голоса детей, одетых в белые кимоно: «Один, два, три!».

Мы находимся в спортивном центре «Шикотан арена», который расположен в Малокурильском на Шикотане. Дети занимаются применяющимся на практике популярным боевым искусством, которое было разработано в армии для рукопашного боя.

В группе около десяти человек, дети предельно сосредоточены. Они наносят резкие удары руками и ногами по боксерским лапам, которые держит тренер. Для обеспечения безопасности во время спаррингов используются шлемы, нагрудники и щитки для ног.

Спортивный зал находится на втором этаже арены. В центре зала постелены маты для спарринга. Вокруг установлен различный спортивный инвентарь: боксерские груши, мешки и так далее. На первом этаже оборудована площадка для баскетбола, волейбола и футбола. «Арена — роскошная. Даже на материке не везде есть такие», — говорит инструктор Ярослав Завагин, приехавший из Красноярска

«Шикотан арена» открылась в марте 2017 года. Она была построена в соответствии с проектом социально-экономического развития Курил, который разработало правительство России в рамках программы регионального развития.

«Жители острова долго ждали подобный спортивный объект», — отмечает директор арены Сергей Логинов . В 1994 году Шикотан серьезно пострадал от землетрясения. Был разрушен дом культуры, в котором был спортивный зал. После этого более 20 лет на острове не было крытой арены для занятий спортом.

Чтобы удовлетворить пожелания жителей, был проведен опрос, и спортивный инвентарь закупался в соответствии результатами анкетирования. Главным инструктором был назначен спортсмен, который окончил московский спортивный университет и побеждал на международных легкоатлетических соревнованиях.

Арена работает со вторника по воскресенье с 9 до 22 часов. Разовое посещение для взрослых стоит 100 — 150 рублей; для детей в возрасте до 18 лет — бесплатно. Единоборства, игры с мячом, занятия по растяжке в среднем в неделю посещает около 400 человек. «Я хочу привить островитянам любовь к спорту», — подчеркивает Логинов.

Кроме того, в рамках проекта социально-экономического развития на Шикотане стремительными темпами развивается инфраструктура. В июле 2015 года в Крабозаводском открылась участковая больница. Есть терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, стоматологическое и гинекологическое отделения. Было даже установлено оборудование для маммографии и так далее, которого раньше на острове не было. Теперь не нужно ехать лечиться на Сахалин.

В мае этого года открылся новый детский сад. Губернатор Сахалинской области Кожемяко также намерен построить взлетно-посадочную полосу. В августе 2017 года на Шикотане была создана первая особая экономическая зона на Южных Курилах. Реализуется проект строительства рыбоперерабатывающего завода.

«Появилась особая экономическая зона, и население острова стало увеличиваться. Скорее всего Шикотан продолжит развиваться», — уверен глава администрации Малокурильского Сергей Усов.

Около 20 лет назад к Японии на Шикотане относились хорошо. Когда в 1994 году произошло землетрясение, постсоветская Россия находилась в экономическом и социальном хаосе. Помощь от российского правительства пришла с опозданием, что вызвало еще более негативные чувства островитян, которые были близки к разочарованию Россией.

В свою очередь Япония активно помогала: направила большое количество продуктов и медикаментов, построила клиники и электростанции. Тогда многие островитяне выступили за передачу островов Японии.

Тем не менее после того, как в 2000 году к власти пришел Путин, российская экономика начала развиваться благодаря высоким ценам на нефть. Социальная обстановка стабилизировалась. Президент Путин занял активную позицию в отношении развития Дальнего Востока, и количество жителей островов, которые хотели войти в состав Японии, уменьшилось.

В ходе встречи на высшем уровне в декабре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Путин договорились о реализации совместной хоздеятельности на «северных территориях». Тем не менее на островах энтузиазм ощущается не сильно.

В Советско-японской декларации, подписанной СССР и Японией в 1956 году, говорится о передаче Шикотана и Хабомая Японии после заключения мирного договора. Путин также считает Советско-японскую декларацию основой российско-японских переговоров, поэтому распространено мнение, что передача двух островов станет компромиссным решением. Среди жителей Шикотана даже есть люди, которые опасаются, что совместная хоздеятельность представляет из себя подготовку к передаче островов.

Усов также проявляет настороженность по поводу Японии: «Мне не интересны темы, связанные с японцами. Если они будут что-то делать, они потребуют что-нибудь взамен». Также он подчеркнул: «Я за совместную хоздеятельность, если она будет затрагивать такие сферы, как энергетика, туризм и переработка мусора. Дело в том, что Япония обладает более продвинутыми технологиями, чем Россия. Что касается рыбной промышленности, то в сотрудничестве с Японией мы не особо нуждаемся. Япония опустошает рыбные ресурсы».

В середине сентября во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Премьера Абэ, который предложил развивать совместную хоздеятельность с учетом проблемы «северных территорий», ожидало неожиданное предложение президента Путина: «Давай подпишем мирный договор в этом году без предварительных условий. В договор можно включить территориальный вопрос».

За твердой позицией Путина стоит стремительное развитие «северных территорий», а также уверенность в том, что местные жители, поддержат эту программу.