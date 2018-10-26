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На учениях на Курилах «Терминаторы» уничтожили «диверсантов»
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На учениях на Курилах «Терминаторы» уничтожили «диверсантов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» Восточного военного округа на учениях эвакуировали попавшего в условную нештатную ситуацию пилота и уничтожили «диверсантов» на одном из Курильских островов, сообщает в пятницу пресс-служба округа.
По замыслу учений, воздушное судно совершило жесткую посадку на острове, где действовала диверсионно-разведывательная группа «противника». Координаты попавшего в нештатную ситуацию пилота были запеленгованы от его радиомаяка.
"На поиски выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ. Экипажи «Терминаторов» обнаружили пилота и под прикрытием военнослужащих штурмовой группы эвакуировали. Обнаруженных «диверсантов» уничтожили огнем с борта вертолетов", — говорится в сообщении.
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