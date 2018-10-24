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В Италии с виадука обрушилась скопившаяся вода
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В Италии с виадука обрушилась скопившаяся вода 

RT на русском 1 час назад
В результате проливных дождей в итальянской коммуне Гальяно-дель-Капо виадук превратился в основу для водопада.
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