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В Италии с виадука обрушилась скопившаяся вода
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В Италии с виадука обрушилась скопившаяся вода
RT на русском
1 час назад
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В результате проливных дождей в итальянской коммуне Гальяно-дель-Капо виадук превратился в основу для водопада.
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