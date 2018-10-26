Три поврежденных стихией в Апшеронском районе Кубани моста восстановят в пятницу

МОСКВА , 25 октября. / ТАСС /. Три из четырех мостов, которые были повреждены в результате подтоплений в Апшеронском районе Краснодарского края , будут восстановлены в пятницу. Пока из-за разрушений остается отрезанным один населенный пункт, сообщил в четверг ТАСС заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко.

После сильных дождей в Апшеронском районе оказались затоплены 1 тыс. 28 придомовых участков, вода подтопила 903 домовладения, пострадали 2 тыс. 720 человек. На территории действует режим ЧС.

"Всего у нас на территории района повреждено четыре моста. В пятницу мы восстановим три из них", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что из-за разрушения переправ оказалась отрезанной часть поселка Станционный. «К поселку ведут два моста: пешеходный и автомобильный, оба подвесные и оба разрушены течением реки. На правом берегу оказались заблокированными 170 человек. Некоторые отказались покидать дома по разным причинам», — рассказал замглавы района.

По словам Клищенко, спасательный отряд организовал веревочную переправу, по которой людям доставляют продукты и воду. «В пятницу утром мост пешеходный будет восстановлен, уровень воды позволяет проводить ремонт. Люди там могут спокойно перемещаться по территории своего поселка, но не могут перебраться на другую сторону, там магазины, железнодорожная станция», сказал он. Клищенко отметил, что автомобильному мосту требуется капитальный ремонт и это более долгосрочный процесс.

Еще две переправы повреждены на пути к хутору Куринский. «Мы говорим про мостовые переходы — это мост шириной 2-4 м и длиной около 7-8 м, над горными реками и ручьями. У нас летом не было воды вообще, сейчас ручьи собирают за собой ветки деревьев, мусор, поток воды сильный, и они начали мостовые переходы двигать — они повреждены», — рассказал Клищенко и отметил, что мосты также восстановят в пятницу.

После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Существуют перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплены свыше 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи, в регионе введен режим ЧС.