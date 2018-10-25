Пострадавший от ливней мост на трассе Туапсе — Майкоп планируется открыть в пятницу

Ранее сообщалось, что 24 октября после ливней обрушился пролет моста, движение по нему было перекрыто.

"Планируем открыть движение по мосту к 17:00, если будет возможно, то и раньше", — сказал Русин.

Собеседник не пояснил, сколько денег требуется на полное восстановление моста. «Сейчас этого никто сказать вам не сможет, потому что необходима экспертиза», — добавил он.

После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Имеются перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Потоплены свыше 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. В регионе введен режим ЧС.