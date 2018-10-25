ТУАПСЕ /Краснодарский край/, 25 октября. /ТАСС/. Движение по пострадавшему от ливней мосту на трассе Туапсе — Майкоп, единственной прямой дороге, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем, планируется открыть в пятницу к 17:00. Об этом проинформировал ТАСС глава района Анатолий Русин.
Ранее сообщалось, что 24 октября после ливней обрушился пролет моста, движение по нему было перекрыто.
"Планируем открыть движение по мосту к 17:00, если будет возможно, то и раньше", — сказал Русин.
Собеседник не пояснил, сколько денег требуется на полное восстановление моста. «Сейчас этого никто сказать вам не сможет, потому что необходима экспертиза», — добавил он.
После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Имеются перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Потоплены свыше 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. В регионе введен режим ЧС.
Все службы переведены на круглосуточный режим работы. По данным местных властей, жертвами непогоды стали два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести. СК начал проверку. МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края на 25-26 октября.