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В Китае произошло мощное землетрясение
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 03.37 вторника по времени Астаны (00.37 мск) на территории Китая, вблизи казахстанской границы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
"Эпицентр землетрясения расположен в 456 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения — 12.0. Магнитуда MPV — 5.6. Координаты эпицентра — 44.79 градуса северной широты, 82.15 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении.
Глубина залегания очага составила 35 километров. Информации об ощутимости землетрясения по шкале МSК-64 у казахстанских сейсмологов нет.
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