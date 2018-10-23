В Китае произошло мощное землетрясение

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 03.37 вторника по времени Астаны (00.37 мск) на территории Китая , вблизи казахстанской границы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 456 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения — 12.0. Магнитуда MPV — 5.6. Координаты эпицентра — 44.79 градуса северной широты, 82.15 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении.

Глубина залегания очага составила 35 километров. Информации об ощутимости землетрясения по шкале МSК-64 у казахстанских сейсмологов нет.