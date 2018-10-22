Япония смягчила визовый режим для россиян

Россия заняла первое место по росту туристического потока в Японию за девять месяцев 2018 года, об этом сообщает Японская национальная туристическая организация (JNTO).

Число туристов увеличилось на 26 процентов и составило 68,5 тысячи человек. Всего же в этом году японская сторона ожидает примерно 95 тысяч туристов из России. Больше соотечественников стали приезжать в Японию благодаря, в первую очередь, смягчению процедуры получения виз — теперь не нужно письмо гаранта из Японии, достаточно принести в консульство стандартный набор документов.

Несмотря на рекордный рост турпотока, общее число российских туристов, посещающих Японию, остается очень незначительным, и в Токио очень хотят исправить положение, особенно учитывая, что власти страны поставили задачу достичь к 2020 году порога в 40 миллионов зарубежных туристов в год (в 2017 году ее посетили 28,7 миллиона иностранцев).

Поэтому в Москву сейчас приехала с визитом делегация Комиссии по ориентированной на туризм страны правящей Либерально-Демократической партии Японии (ЛДПЯ) во главе с и.о. генсека ЛДПЯ Хаяси Мотоо. В интервью "РГ" Хаяси-сан рассказал о перспективах для россиян, желающих посетить Японию.

— Что делается для увеличения взаимны туристических потоков между Японией и Россией?

Хаяси Мотоо: Туристические ведомства Японии и России поставили цель увеличить число взаимных посещений до 220 тысяч человек в 2018 году и до 250 тысяч человек в 2019 году. Мы принимаем различные меры для достижения этой цели. Одна из мер — смягчение визового режима. С января 2017 года Япония сделала возможной подачу заявления на получение визы без гарантийного письма, если российский гражданин, совершающий индивидуальную поездку в Японию, сам оплачивает расходы. Кроме того, была введена система выдачи многократных виз. В результате этого в 2017 году число российских граждан, посещающих Японию, выросло приблизительно на 40 процентов.

С октября 2018 года началось дальнейшее смягчение визового режима. Если туристическая группа состоит из трех и более человек, то с октября текущего года не нужно предоставлять документ, который подтверждает возможность оплаты расходов на поездку, программу пребывания в Японии и другие документы. Теперь туристы могут подавать заявления на получение визы, предоставляя только паспорт и визовую анкету. Буду рад, если, благодаря этому шагу, как можно больше россиян посетят Японию и полюбят нашу страну.

— Какие туристические направления в Японии могли бы стать наиболее привлекательными для россиян и почему?

Хаяси Мотоо: Согласно исследованию Японской национальной туристической организации (JNTO), среди главных целей зарубежных туристических поездок россиян первые места занимают "пляжный отдых" и "релаксация". Однако мало кто из российских туристов посещает Японию с этими целями. По моему мнению, если нам удастся широко распространить туристическую информацию в сферах пляжного отдыха и релаксации, мы можем вызвать интерес к Японии у большего числа российских туристов.

У Японии есть многочисленные ресурсы, которые могут понравиться российским туристам, такие как красивые пляжи и горячие источники "онсэн". Чтобы привлечь российских туристов, Япония определила Россию как одну из стран, наиболее важных для продвижения туризма. В 2016 году мы открыли московский офис JNTO и сейчас, используя различные мероприятия, рекламируем туристические поездки в Японию.

Может быть, некоторые российские граждане испытывают опасения по поводу поездок в Японию, так как у нас часто бывают стихийные бедствия. Однако правительство Японии приняло меры для минимизации ущерба от стихийных бедствий и скорейшего восстановления в случае их возникновения. Кроме того, правительство прилагает усилия для оперативного предоставления информации, касающейся обеспечения безопасности туристов, приезжающих в Японию. Например, недавно от тайфуна пострадал международный аэропорт Кансай в Осаке, было землетрясение на острове Хоккайдо. Но в обоих случаях уже закончились восстановительные работы, и жизнь людей вернулась в обычное русло. Хотелось бы, чтобы как можно больше россиян приезжали в Японию без каких-либо опасений.