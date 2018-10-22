Ещё
Оценен ущерб от землетрясения в Индонезии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ущерб от землетрясения в Индонезии составил не менее $911 млн 

ТАСС + ещё 12 7 часов назад
Фото: Reuters
Прямой экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в конце сентября на острове Сулавеси, составил не менее $911 млн Такие данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий приводит в понедельник газета The Jakarta Post.
Вместе с тем, как сообщил официальный представитель ведомства Сутопо Нугрохо, "это лишь предварительные цифры, которые, очевидно, будут расти".
Он также отметил, что в результате удара стихии по районам провинции Центральный Сулавеси свыше 223 тыс. местных жителей вынуждены были покинуть дома. Часть беженцев перебралась в другие районы страны, но многие по-прежнему находятся во временных центрах, созданных в городе Палу (административный центр провинции). Кроме того, по информации представителя Агентства, более 68 тыс. домов были уничтожены, полностью разрушены сотни учебных и медицинских заведений, правительственных зданий.
По последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков погибли 2256 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч человек, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.
ТАСС: последние новости
Источник: в школе на северо-западе Москвы случайно сработала пожарная сигнализация МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за сильных дождей Ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до третьей категории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз6
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове143
В Москве задержан певец Мистер Кредо50
РПЦ потребовала извинений за ущерб87
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка127
Видео
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
01:41
В Москве задержан певец Мистер Кредо
Шоу-бизнес
03:43
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок
Происшествия
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение