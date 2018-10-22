Оценен ущерб от землетрясения в Индонезии

СМИ: ущерб от землетрясения в Индонезии составил не менее $911 млн

Прямой экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в конце сентября на острове Сулавеси, составил не менее $911 млн Такие данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий приводит в понедельник газета The Jakarta Post.

Вместе с тем, как сообщил официальный представитель ведомства Сутопо Нугрохо, "это лишь предварительные цифры, которые, очевидно, будут расти".

Он также отметил, что в результате удара стихии по районам провинции Центральный Сулавеси свыше 223 тыс. местных жителей вынуждены были покинуть дома. Часть беженцев перебралась в другие районы страны, но многие по-прежнему находятся во временных центрах, созданных в городе Палу (административный центр провинции). Кроме того, по информации представителя Агентства, более 68 тыс. домов были уничтожены, полностью разрушены сотни учебных и медицинских заведений, правительственных зданий.

По последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков погибли 2256 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч человек, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.