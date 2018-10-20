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«Всемирный потоп» обрушился на Сицилию
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«Всемирный потоп» обрушился на Сицилию: видео 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: кадр видео
Непрекращающиеся дожди привели к стихийному бедствию на курортном острове.
Сильнейшее наводнение затопило итальянскую Сицилию. Курортный остров больше в эти дни напоминает город Венеция. Затопление произошло из-за непрекращающихся ливневых дождей.
Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье, где располагаются курорты. Улицы превратились в бурлящие реки, по которым местные жители и туристы переправляются на надувных лодках.
Затоплены нижние этажи домов, машины залиты водой до самой крыши, а занятия в школах отменены из соображений безопасности. Также не работают госучреждения. Больше всего от стихии пострадали города Катания и Палермо.
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