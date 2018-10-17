В Керчь вылетят три вертолета Ми-8 для помощи пострадавшим при взрыве

"На 14.00 мск из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону запланирован вылет трех вертолетов Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борт", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Крым также должен вылететь самолет Ил-76 с подмосковного аэродрома Жуковский. Вылет воздушного судна запланирован на 16.00 мск.