Ещё
В Великобритании из-за шторма «Каллум» погибли люди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании три человека погибли из-за шторма «Каллум» 

Вести.Ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: Global Look Press
В Великобритании не менее трех человек погибли в результате непогоды, вызванной штормом "Каллум". Такие данные сообщило издание The Sun.
Как уточняется, 13 октября мужчина погиб рядом с населенным пунктом Кумдуад на западе Уэльса. Ранее еще один человек утонул у побережья города Брайтон в графстве Восточный Суссекс. Спасатели смогли вытащить из воды мужчину и женщину, которые, прогуливаясь по гавани города Пенарт в Уэльсе, упали в воду во время непогоды. Пара была госпитализирована. Позднее мужчина скончался в больнице, передает ТАСС.
Больше всего от шторма пострадала западная часть страны — там реки вышли из берегов, а часть домов осталась без электричества. На юго-западе Англии и в Уэльсе из-за оползней и упавших деревьев поезда следуют с опозданием.
По прогнозам синоптиков, на юго-западе Великобритании дожди продолжатся утром в воскресенье, 14 октября. К полудню непогода переместится в восточный и юго-восточный регионы страны.
Вести.Ru: последние новости
Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии достигло 2091 человек К сильному ветру в Барнауле добавятся дожди и снег Теннисист Рафаэль Надаль спасал людей во время наводнения на Майорке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт дополнительный доход скандального министра406
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление315
Самолет с людьми на борту рухнул в океан32
Огромный НЛО сняли на видео20
Ссора и стрельба: ЧП в кафе Москвы38
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:08
В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor
Оружие Армия
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение