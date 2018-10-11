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Во Флориде пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем
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Во Флориде пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
В американском штате Флорида пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines после вылета совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.
Как информирует Fox News, инцидент произошёл в городе Форт-Майерс. Один из двигателей самолёта отказал через несколько минут после вылета. В связи с этим командир судна решил вернуться в аэропорт вылета.
На борту самолёта находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
«Рейс United Airlines 2397 из Форт-Майерса в Ньюарк безопасно вернулся в аэропорт вылета из-за механической неполадки», — прокомментировали инцидент в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в Швеции самолёт совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.
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