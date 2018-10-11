У Курил зафиксировали афтершок магнитудой 5,2

Афтершок магнитудой 5,2 зарегистрировали в 11.14 (03.14 мск) после первого землетрясения у северных Курил, сообщили в четверг РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН

Ранее сообщалось, что в четверг в 10.16 по местному времени (02.16 мск) у тихоокеанского побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее острова Онекотан.

"Афтершок магнитудой 5,2 произошел в 11.14 (03.14 мск). Эпицентр располагался в 153 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг находился на глубине 63 километра", — рассказала сотрудница сейсмостанции "Северо-Курильск".

По сведениям собеседницы агентства, подземные толчки в Северо-Курильске на острове Парамушир не ощущались.