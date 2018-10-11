Землетрясение у Курил ощущалось на Камчатке силой до двух баллов

Ранее о землетрясении магнитудой 6,7, произошедшем в районе Курильских островов, РИА Новости сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск". Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. По информации специалистов, подземные толчки силой до четырех баллов ощущались в Северо-Курильске на острове Парамушир.