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Землетрясение у Курил ощущалось на Камчатке
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Землетрясение у Курил ощущалось на Камчатке силой до двух баллов 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители некоторых районов Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения, произошедшего в районе северных Курил, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС.
Ранее о землетрясении магнитудой 6,7, произошедшем в районе Курильских островов, РИА Новости сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск". Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. По информации специалистов, подземные толчки силой до четырех баллов ощущались в Северо-Курильске на острове Парамушир.
"В Камчатском крае землетрясение ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.
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