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Тихий океан ожидает мощное цунами
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Угроза цунами объявлена в Тихом океане после мощного землетрясения 

ТАСС 2 часа назад
Угроза цунами объявлена в четверг в Тихом океане после мощного землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщил Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.
По его данным, возможно возникновение опасных волн цунами на расстоянии вплоть до 300 км от эпицентра подземных толчков.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 117 км к востоку от города Кимбе (около 19 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Первоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8. Затем она была повышена до 7,3. Данных о пострадавших или разрушениях в результате подземного толчка не поступало.
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