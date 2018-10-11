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Пассажиров самолета в США эвакуировали из‐за белки на борту
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Пассажирка пронесла лесного зверя в самолет и вызвала переполох 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines пронесла в авиалайнер белку в качестве эмоциональной поддержки, в результате чего всех пассажиров пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Newshub.
При регистрации на рейс в аэропорту Орландо женщина упомянула, что возьмет с собой животное, однако не уточнила, что это будет именно белка. Как только она зашла в самолет со зверьком, сотрудники авиакомпании попросили ее покинуть борт, но она отказалась.
Тогда бортпроводникам пришлось вызвать полицейских. «Когда она не согласилась выходить, мы вызвали полицию Орландо. Они эвакуировали всех пассажиров, чтобы разобраться с нарушительницей, и в итоге им удалось вывести ее из самолета», — пояснил представитель авиакомпании.
В терминале женщину встретила разъяренная толпа пассажиров, которые злились из-за отложенного рейса. На их недовольства девушка просто показала средний палец и крикнула «Заткнись!» одному из возмущавшихся попутчиков.
В США пассажирам позволяется проносить некоторых животных на борт в качестве эмоциональной поддержки, однако такие правила распространяются не на всех зверей. «Мы не разрешаем путешественникам брать с собой экзотических животных, включая грызунов, рептилий, кроликов, ежей, насекомых, сумчатых летяг, а также грязных и плохо пахнущих зверей», — уточняется на сайте Frontier Airlines.
В мае авиакомпания American Airlines ограничила список животных, которых пассажиры могут перевозить на борту самолета для эмоциональной поддержки. Новые правила вступили в силу с 1 июля. Список запрещенных к перевозке животных включает земноводных, козлов, ежей, насекомых, диких птиц и домашних животных с бивнями, рогами и копытами.
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