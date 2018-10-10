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Из-за ливней на Майорке погибли не менее девяти человек
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Из-за ливней на Майорке погибли не менее девяти человек 

Газета.Ru + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Испании в районе Пальмы-де-Майорки не менее девяти человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, передает испанское информационное агентство EFE.
Также сообщается, что не менее пяти человек в настоящее время числятся пропавшими без вести. Как отмечается, одну из жертв до сих пор не удалось опознать.
По имеющимся данным, интенсивность дождя превысила 230 литров воды на квадратный метр. Больше всех пострадали муниципалитеты Сильот, Арта и Сан-Лоренсо.
Ранее сообщалось, что в США из-за вызванного ураганом "Флоренс" наводнения была остановлена электростанция.
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