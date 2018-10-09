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Попокатепетль проснулся: в Мексике началось извержение вулкана
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Попокатепетль проснулся: в Мексике началось извержение вулкана 

RT на русском 18 часов назад
В Мехико при извержении вулкана Попокатепетль произошли два взрыва. В результате образовались столбы пепла высотой 3 500 и 2 400 метров, рассеивающиеся в северо-восточном направлении. Из-за активности вулкана объявлен «жёлтый» уровень опасности.
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