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Попокатепетль проснулся: в Мексике началось извержение вулкана
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Попокатепетль проснулся: в Мексике началось извержение вулкана
RT на русском
18 часов назад
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1
В
Мехико
при извержении вулкана Попокатепетль произошли два взрыва. В результате образовались столбы пепла высотой 3 500 и 2 400 метров, рассеивающиеся в северо-восточном направлении. Из-за активности вулкана объявлен «жёлтый» уровень опасности.
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