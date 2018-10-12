Ураган разметал базу ВВС США

База ВВС США Тиндалл во Флориде серьезно пострадала во время урагана «Майкл», обрушившегося на восточное побережье США. Об этом говорится в сообщении командира базы Брайана Лэйдлоу на официальной странице военного объекта в Facebook.

Уточняется, что в той или иной степени повреждено каждое здание базы, некоторые из них уничтожены полностью. Разрушена взлетно-посадочная полоса и пристань с доками.