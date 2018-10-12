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Ураган разметал базу ВВС США
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Ураган разметал базу ВВС США 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Christine Lynch / Twitter
База ВВС США Тиндалл во Флориде серьезно пострадала во время урагана «Майкл», обрушившегося на восточное побережье США. Об этом говорится в сообщении командира базы Брайана Лэйдлоу на официальной странице военного объекта в Facebook.
Уточняется, что в той или иной степени повреждено каждое здание базы, некоторые из них уничтожены полностью. Разрушена взлетно-посадочная полоса и пристань с доками.
«База требует значительного ремонта. Я не буду возвращать вас и ваши семьи в дома, пока мы не сможем гарантировать безопасность. Я не знаю, сколько времени на это потребуется. Необходимо восстановить основную коммунальные объекты, очистить дороги от деревьев и оценить структурную целостность зданий», — заявил военный.
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