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Власти Флориды объявили ЧС
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Власти Флориды объявили ЧС в связи со штормом «Майкл» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Alex Edelman
Власти штата Флорида объявили чрезвычайную ситуацию в 26 из 67 округов в связи с усилением тропического шторма "Майкл", сообщается в заявлении на официальном сайте губернатора штата Рика Скотта.
"Объявляя чрезвычайную ситуацию, губернатор Скотт гарантирует, что штат и местное правительство имеет достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к этому шторму", — говорится в заявлении.
Согласно документу, Скотт привел в готовность 500 членов национальной гвардии США, чтобы оказать помощь в планировании, логистике и подготовке к устранению последствий стихии в затронутых ею районах. Как сообщается в заявлении, 5,5 членов национальной гвардии Флориды также готовы к мобилизации при необходимости.
Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) ранее сообщил, что шторм "Майкл" расположен в 170 километрах к юго-востоку от острова Консумель в Мексике и в 230 километрах к юго-западу от западной оконечности Кубы. Максимальная скорость ветра достигает 95 километров в час, шторм движется на север со скоростью семь километров в час. Проливные дожди ожидаются на западе Кубы в понедельник.
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