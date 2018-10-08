Власти Флориды объявили ЧС в связи со штормом «Майкл»

Власти штата Флорида объявили чрезвычайную ситуацию в 26 из 67 округов в связи с усилением тропического шторма "Майкл", сообщается в заявлении на официальном сайте губернатора штата Рика Скотта

"Объявляя чрезвычайную ситуацию, губернатор Скотт гарантирует, что штат и местное правительство имеет достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к этому шторму", — говорится в заявлении.

Согласно документу, Скотт привел в готовность 500 членов национальной гвардии США, чтобы оказать помощь в планировании, логистике и подготовке к устранению последствий стихии в затронутых ею районах. Как сообщается в заявлении, 5,5 членов национальной гвардии Флориды также готовы к мобилизации при необходимости.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) ранее сообщил, что шторм "Майкл" расположен в 170 километрах к юго-востоку от острова Консумель в Мексике и в 230 километрах к юго-западу от западной оконечности Кубы. Максимальная скорость ветра достигает 95 километров в час, шторм движется на север со скоростью семь километров в час. Проливные дожди ожидаются на западе Кубы в понедельник.