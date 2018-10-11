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Ураган «Майкл» ослаб до первой категории
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Ураган «Майкл» в США ослаб до тропического шторма 

РИА Новости + ещё 94 2 часа назад
Фото: © AP Photo
Ураган "Майкл" ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным NHC, центр урагана находится над центральной частью Джорджии.
Центр отмечает, что сохраняется большая скорость ветра. Ранее снизившаяся до 150 км/ч, скорость теперь понизилась до 120 км/ч.
Ранее власти Флориды сообщили о первой жертве урагана "Майкл", который обрушился на северное побережье штата в среду. Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход, сообщил офис местного шерифа.
Ураган "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал Национальный центр по предупреждению об ураганах. Угроза исходит не только от сильнейшего ветра, но и от ливней и сопровождающих их наводнений. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.
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